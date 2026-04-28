сегодня в 19:01

Подачу энергии после падения деревьев возобновили на Савеловском направлении МЖД

Движение на участке Лебзино-Талдом Савеловского направления МЖД проходит в стандартном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Специалисты убрали с путей упавшие из-за плохой погоды деревья. Также они возобновили подачу электричества.

Пока проводились работы, поезда ходили по укороченным маршрутам.

В пресс-службе МЖД извинились перед пассажирами за доставленные неудобства. Специалисты делают все необходимое для восстановления графика движения.

