Под Читой образовалась 60-километровая пробка из-за гололеда

По их словам, причиной стала сложная дорожная обстановка — на трассе гололед. Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными, держать дистанцию и не спешить, поскольку безопасность важнее скорости.

«Всех с праздником, с Днем водителя! А я опять в пробке стою. Пробка у нас составляет около 60 километров. Так что, когда доберусь, не знаю. Никто к нам не едет на помощь. Так что вот так вот, всех с праздником», — рассказал за кадром один из водителей, застрявших в пробке.

На опубликованных в блоге sibir.transit кадрах видно, что на дороге стояли сотни грузовых фур. Все машины полностью обездвижены. Автомобилисты надеются, что спецслужбы в скором времени окажут помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.