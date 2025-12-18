Под Чеховом начали ремонт моста через реку Лопасня

Работы ведутся на участке дороги между деревней Коровино и микрорайоном Ровки. Ремонт сооружения протяженностью около 40 метров ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для организации движения на период ремонта построен временный объездной мост. В настоящее время проходит первый этап работ по установке стальных свай и отсыпке земляного полотна. Задействованы 8 специалистов и 5 единиц техники.

«Очень хорошо, что взялись и за эту дорогу. Ремонт принесет большую пользу и автомобилистам, и местным жителям. Сейчас у нас в России очень много дорог строят и ремонтируют. Это, безусловно, большое достижение» — отметил автолюбитель Александр Ветров.

По словам представителя подрядной организации, для удобства передвижения пешеходов, как на временном, так и обновленном мосту, будут обустроены тротуары.

Завершение капитального ремонта объекта запланировано на июнь 2027 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.