Под Чеховом начали ремонт моста через реку Лопасня
Фото - © Администрация м.о. Чехов
В муниципальном округа Чехов стартовал капитальный ремонт моста на автодороге «Чехов-Кресты-Южный», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы ведутся на участке дороги между деревней Коровино и микрорайоном Ровки. Ремонт сооружения протяженностью около 40 метров ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Для организации движения на период ремонта построен временный объездной мост. В настоящее время проходит первый этап работ по установке стальных свай и отсыпке земляного полотна. Задействованы 8 специалистов и 5 единиц техники.
«Очень хорошо, что взялись и за эту дорогу. Ремонт принесет большую пользу и автомобилистам, и местным жителям. Сейчас у нас в России очень много дорог строят и ремонтируют. Это, безусловно, большое достижение» — отметил автолюбитель Александр Ветров.
По словам представителя подрядной организации, для удобства передвижения пешеходов, как на временном, так и обновленном мосту, будут обустроены тротуары.
Завершение капитального ремонта объекта запланировано на июнь 2027 года.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.