Почти на 390 тыс руб оштрафовали за парковку возле контейнеров в Подмосковье

Водителю следует помнить, что, паркуясь рядом с контейнерной площадкой, он создает неудобства для всего двора, поскольку мешает специализированной технике подъезжать к бакам. Однако есть способ борьбы с такими автомобилистами: используя раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», жители могут фиксировать парковку в зеленых зонах, рядом с контейнерными площадками, а также привлекать нарушителей к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

В апреле за стоянку автомобилей, мешающих вывозу мусора, оштрафовали 77 водителей на сумму 385 тыс. рублей. Водители Ленинского округа больше всех нарушали правила, им выписали 27 штрафов на сумму 110 тыс. рублей. Чаще всего административные правонарушения происходили во дворах жилых комплексов «Зеленые аллеи», «Восточное Бутово», «Южная Битца», «Ново-Молоково», мкр. Южные Горки и в Видном на бульваре Зеленые аллеи.

Сотрудники ведомства напоминают, что штрафы за остановку возле контейнерных площадок установлены статьей 6.14 КоАП МО. Согласно этой статье, граждане могут получить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а юридические лица — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.