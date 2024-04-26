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Почти 900 катафотов появится на дорогах Дмитровского округа в 2024 г

Порядка 900 катафотов установят на дорогах Дмитровского городского округа в текущем году. Это один из самых больших объемов в Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

Элементы привлечения внимания водителей появятся по оси дорог в шахматном порядке — они создадут шумовой и светоотражающий эффект, что предупредит возникновение ДТП и выезд автомобиля на встречную полосу.

Катафоты в округе установят на проездах «Хлебниково — Рогачево», «ММК — Игнатово — Пчелка — Рождествено», а также на трассе, соединяющей Дмитров и Талдом.

Работы ведутся в рамках комплекса мероприятий по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.