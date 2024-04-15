Почти 6,4 тыс аварийно-опасных ям во дворах устранили в округах Подмосковья

Асфальтовое покрытие требует своевременного обслуживания, особенно после обильных снегопадов и резких перепадов температур в зимний сезон. В апреле муниципалитеты Московской области проводят ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах. Первым делом ликвидируют аварийно-опасные дефекты. В области их оцифровано порядка 11 500. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

«На текущий момент в городских округах устранено 6 398 аварийных ям, глубина которых больше 5 см, а площадь — не более 5 кв. метров. 29 городских округов активно проводят работы. Завершить их необходимо в установленный срок — до 1 мая. Далее коллеги приступят к выполнению планового ямочного ремонта во дворах», — рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Например, на 99% завершили ремонт аварийно-опасных ям в Наро-Фоминске, где устранено 283 дефекта асфальтового покрытия, включая дворовые территории в Апрелевке на улицах 1-я Заводская, дома № 17, 18, 19, 21, Февральская, дома № 39, 42, 44, 45-48, Горького, дома № 5, 6, 8, 9, 34, в микрорайоне Тарасково, дома № 1-31, в поселке Селятино, дома № 3-15, 20- 22, 25, 29-35, в Верее в переулке Мазурова, дома № 2-7, на улице Кировская, дом № 6/12, а также в самом Наро-Фоминске на улице Карла Маркса, дома № 20, 22, 24, на улице Латышская, дома № 3, 5, 13, 23.

В Лыткарино план по устранению аварийных ям выполнен на 97%, восстановлено 91 повреждение по адресам: 6 микрорайон, дома № 1, 3, 5А, 22, квартал 1, дома № 1-11, 20, 20А, 22, улица Колхозная, дом № 6, корпуса № 1, 2, 3, 4, улица Ленина, дома № 5, 12, улица Октябрьская, дома № 3, 5, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, улица Советская, дома № 3/12, 4, 6/14, 14.

В общей сложности в течение этого сезона в городских округах планируется отремонтировать 630 тыс. кв. метров оцифрованных ям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.