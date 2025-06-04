Почти 5 тыс ям устранили на дорогах Люберец с начала года

В городском округе Люберцы с начала года подрядные организации устранили почти 5 тыс. дорожных ям. Срок выполнения работ — до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала 2025 года на автомобильных дорогах городского округа Люберцы работники дорожных служб устранили 4 795 ям. Общая площадь проведенных работ составила 7 192 кв. м. На региональной сети с начала года устранена 2221 яма общей площадью 3332 кв. м. В настоящее время подрядные организации завершают второй цикл летнего содержания улично-дорожной сети», — отметил на общегородском совещании сообщил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он уточнил, что в рамках завершающих работ проводится уборка мусора и смета, мойка остановочных павильонов, перильных ограждений, дорог и тротуаров, а также покраска бортового камня.

«Ежедневно подрядные организации проводят работы по уборке и очистке 161 остановочного павильона, расположенного на муниципальной сети, и 178 остановочных пунктов на региональной сети», — добавил Игнатов.

Кроме того, продолжаются работы по покраске остановочных павильонов вдоль региональной сети.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.