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Почти 460 ям устранили на дорогах Коломны за неделю

В Коломне за неделю ликвидировали порядка 460 ям на региональной дорожной сети. Ямочный ремонт провели в том числе на улицах Октябрьской и Астахова в черте города, на улице Советской в поселке Пески, вблизи села Дмитровцы, у поворота на деревню Липитино, а также в деревнях Боково-Акулово, Ледово и Борисовское, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ежедневно в округе в среднем устраняют порядка 90 дефектов дорожного покрытия.

В настоящее время ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. В рамках летнего содержания ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия.

Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.