Почти 46 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» за март

В марте 2025 года в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили свыше 45,7 млн поездок, что на 7% больше показателей марта прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Больше 53% от всех поездок — 21,3 млн — пришлось на социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Оплачивали проезд пассажиры чаще всего с помощью банковских карт — более 14,5 млн операций. На втором месте расположились карты «Тройка» и «Стрелка» с показателем в 9,7 млн операций.

Самым загруженным днем в минувшем месяце стало 7 марта, когда на маршрутах компании было зафиксировано свыше 1,7 млн трансакций.

Наиболее популярными в марте стали маршруты МАП № 10 г. Королев, где пассажиры совершили 6,3 млн поездок. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 11 г. Балашиха, зафиксировано свыше 5,4 млн операций. На третьем месте идет МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 4,5 млн трансакций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.