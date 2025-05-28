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Почти 330 неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье в 2025 году

На территории Московской области продолжается работа по борьбе с запаркованностью дворов и общественных пространств транспортными средствами. За парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» нарушителю грозит административная ответственность. Так, с начала года за нарушения правил парковки во дворах было эвакуировано порядка 330 автомобилей. Они препятствуют вывозу ТКО с контейнерных площадок и проезду спецтехники, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Наибольшее число нарушителей зафиксировано в городских округах:

Ленинский округ — 201;

Домодедово — 62;

Подольск — 37.

За несоблюдение правил парковки во дворах предусмотрены штрафы до 5 тыс. рублей. Привлечь к административной ответственности автовладельцев может и любой прохожий при помощи раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.