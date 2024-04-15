Почти 2 тыс дорожных ям ликвидировали в Егорьевске и Орехово-Зуеве за неделю

За неделю дорожные службы устранили более 1 840 дефектов покрытия в 2 городских округах — Орехово-Зуеве и Егорьевске, отметили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели на региональных и муниципальных дорогах.

Специалисты Мосавтодора ликвидировали ямочность на региональной дорожной сети. В Егорьевске ямочный ремонт провели на Коломенском шоссе, в поселке Новый на ул. Дружбы, в деревнях Тимшино и Старое, в Орехово-Зуеве работы по ямочному ремонту провели на улицах Крупской и Дзержинского вблизи деревни Нажицы.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Напомним, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.