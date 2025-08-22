Почти 15 тыс туристов прибыли в Дубну на круизных теплоходах с начала навигации

С начала туристического сезона почти 15 тыс. гостей из других городов и регионов России прибыли в Дубну по воде на круизных теплоходах. Их привлекают достопримечательности подмосковного наукограда, его живописные уголки и культурные мероприятия. Об этом сообщате пресс-служба администрации округа.

«Для жителей и гостей Дубны нашими профессиональными гидами организуются увлекательные экскурсии», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Пешеходные — по Институтской части города с рассказами о всемирно известных ученых, которые жили и работали в Дубне, развивая ядерную физику, синтезируя новые элементы таблицы Менделеева, о знаменитых художниках, поэтах и кинематографистах, часто посещавших ее в конце прошлого века. Музейные — по экспозиции истории создания крылатых ракет, где на площадке под открытым небом демонстрируются первые разработки и современные модели боевых самолетов и ракет, которые разработали инженеры в Дубне.

Возобновились уникальные экскурсии по акваториям Иваньковского и Угличского водохранилищ на теплоходе с прохождением шлюза, предлагающие путешественникам роскошные виды заката над водой, захватывающие рассказы гидов о строительстве канала «Москва-Волга», истории дубненского края, его выдающихся жителях.

Ранее агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок (ЦСР) объявило список из 25 регионов, которые станут участниками программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию». В число таких регионов вошло и Подмосковье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.