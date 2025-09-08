Почти 100 новых автобусных остановок появилось в Подмосковье в 2025 году

За 2025 год в Подмосковье специалисты обустроили 92 автобусных остановки, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Отмечу, что это те остановки, которых раньше не было. В этом году мы установили 92. Как пример, в деревне Покровка в Клину мы обеспечили 1 к первому сентября (остановку — ред.) и запуск автобуса», — сообщил Сибатулин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что на региональных дорогах обустроили 62 остановки, 30 — на муниципальных.

Также Сибатулин добавил, что была обустроена остановка и запущен маршрут к реабилитационному центру в Юдино, который находится в Одинцово.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что в Московской области обращают внимание на каждый проблемный маршрут транспорта.