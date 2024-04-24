сегодня в 11:30

Почти 1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья в среду утром

В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах региона было зафиксировано более 962 тыс. автомобилей — это на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.