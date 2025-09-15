Почему пассажирам пригородных поездов ЦППК и МТ ППК выгоднее покупать билеты через СБП

Пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) еще могут успеть получить кешбэк* от 10% до 15% на банковский счет при оплате билетов через Систему быстрых платежей (СБП). До завершения акции осталось буквально пару недель. Предложение действует до 30 сентября 2025 года.

При покупке билета в автоматах можно вернуть 10% от стоимости покупки. Если же оплатить поездку в мобильном приложении «Расписание и билеты — ЦППК», то максимальный размер кешбэка составит 15%. Важное условие — необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, а на этапе покупки выбрать СБП как способ оплаты.

«Все лето россияне активно приобретали билеты с кешбэком на пригородные поезда ЦППК и МТ ППК через наш сервис. Востребованность акции подтверждается и промежуточными результатами. С момента старта акции общая сумма выгоды пассажиров достигла уже почти 33 млн рублей. Напомню, что воспользоваться нашим предложением можно до 30 сентября включительно. Главное — выполнить два простых условия: проверить регистрацию на сайте программы лояльности „Привет!“ и выбрать СБП в качестве способа оплаты», — рассказала директор по развитию продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Мария Точилова.

Заместитель гендиректора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов отметил, что с начала года 55% билетов ЦППК было оформлено через мобильное приложение и билетопечатающие автоматы.

«Мы систематически цифровизируем билетную систему компании и развиваем сервисы бесконтактной оплаты, чтобы наши пассажиры активно их использовали. Одним из таких шагов является покупка билетов с выгодой в мобильном приложении и билетных автоматах на всем полигоне компании. В прошлом году участниками нашей совместной акции стали почти 400 тыс. пассажиров, и мы ожидаем, что на этот раз участников станет еще больше», — заявил Евдокимов.

Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить по каждому из предложений за один месяц действия акции, составляет 2 500 рублей.

Пригородные рейсы ЦППК и МТ ППК ежедневно обеспечивают рейсы, связывающие Москву с населенными пунктами Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Курской, Тверской, Смоленской областями, а также с отдельными территориями Новгородской, Ярославской и Псковской областей.

Акцию проводит Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») — операционный платежный и клиринговый центр СБП. Сроки проведения акции: 15.06.2025−30.09.2025 гг. (по мск). Подробнее об условиях получения кешбэка на покупку билета можно узнать на сайте vamprivet.ru.

*Кешбэк — частичный возврат денежных средств.