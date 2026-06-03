Почему новые «Волги» и «Москвичи» на самом деле оказались китайскими

Российские автопроизводители все чаще предлагают покупателям автомобили под отечественными брендами, которые фактически являются адаптированными версиями китайских моделей. Такая практика позволяет компаниям получать ценовые преимущества и использовать узнаваемость российских марок, сообщила РИАМО генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Показ «Волги» на ПМЭФ — наглядная иллюстрация того, как устроен российский авторынок сегодня, отмечает она. Модель Volga K50 — дорестайлинговый Geely Monjaro с другим шильдиком и решеткой радиатора. То же самое мы видим с «Москвичом» (база JAC) и Tenet (перелицованный Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге), говорит эксперт.

Как пояснила Франк, одной из главных причин такой схемы являются особенности государственного регулирования. Автомобили, выпускаемые под российскими брендами и собираемые на территории страны, позволяют производителям получать компенсацию утилизационного сбора. Для импортируемых машин этот платеж включается в конечную стоимость и может достигать сотен тысяч рублей.

«Российский бренд дает ценовое преимущество, которое на перенасыщенном рынке критически важно», — отметила эксперт.

Еще одним фактором остается узнаваемость отечественных марок. По словам Франк, такие названия, как «Волга» и «Москвич», по-прежнему вызывают интерес у многих покупателей и позволяют производителям экономить на продвижении новых брендов.

Кроме того, использование российских марок помогает китайским компаниям избежать внутренней конкуренции. Эксперт пояснила, что автомобили нередко выпускаются под отечественными названиями в случаях, когда аналогичные модели уже продаются через другие каналы или ранее поставлялись в Россию под собственным брендом.

По мнению Франк, подобная модель сотрудничества позволяет китайским автоконцернам сохранить присутствие на российском рынке, а локальным производителям — предлагать покупателям более конкурентоспособные по цене автомобили.

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