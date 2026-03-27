Почему глава «АвтоВАЗа» не пересел на Lada? Ответ эксперта

Руководитель массового бренда, глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов вправе использовать премиум-авто, однако Lada не относится к этому сегменту, заявил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Дело в том, что Lada не производит премиальные машины, и „Аура“ премиальным автомобилем, по сути, не является. При этом руководитель концерна имеет право пользоваться автомобилем премиум-класса — это вопрос статуса и рабочих задач. Lada остается автомобилем массового, народного сегмента», — сказал Попов.

Он добавил, что критиковать Максима Соколова за то, что он ездит на хорошем автомобиле, а компания выпускает машины более простого уровня, может только человек, который не понимает контекста.

«Насколько мне известно, он этой проблемой серьезно озабочен. Я в том числе через вторые руки, задавал вопросы и знаю, что тема качества для него принципиальна. Проблема носит более глубокий геополитический и геоэкономический характер. Пока не выправится внешняя ситуация, сделать действительно конкурентоспособный и качественный автомобиль крайне сложно», — отметил эксперт.

По оценке Попова, сейчас национальный автопром в значительной степени занимается поддержанием «АвтоВАЗа» на плаву, а полноценное развитие обычно начинается тогда, когда экономика находится на подъеме.

Ранее корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев опубликовал видео с главой «АвтоВАЗа» Соколовым. Журналист задал ему несколько вопросов прямо у оживленной трассы. Затем глава компании сел в черный Mercedes и уехал.

