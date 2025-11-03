По Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридов

С 3 ноября введен запрет на проезд по Крымскому мосту для электромобилей и гибридных автомобилей, следующих со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ограничение распространяется на участок федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (с 134+660 по 145+400 километр). Властями рекомендован альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

Как пояснили в администрации Краснодарского края, мера введена согласно рекомендациям антитеррористической комиссии. Это уже не первое ограничение на проезд по мосту — после теракта в октябре 2022 года был запрещен проезд грузовиков и введен досмотр легкового транспорта.

Крымский мост протяженностью 19 км является ключевым транспортным коридором, соединяющим Крымский и Таманский полуострова. Инфраструктурный объект включает параллельные автомобильную и железнодорожную трассы.