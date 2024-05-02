По части Парка Горького в Москве временно нельзя проехать на электросамокатах

Москвичи и гости мегаполиса временно не смогут кататься на электросамокатах и электровелосипедах на территории от главного входа в Парк Горького до Андреевского пешеходного моста. Ограничения связаны с работами по благоустройству, сообщает ТАСС .

На территории Партера Парка Горького скорость арендованных СИМ (средств индивидуальной мобильности) будет автоматически снижаться до 0 км/ч. О временном запрете на использование электросамокатов будут информировать таблички, которые разместят в парке.

«Всех владельцев СИМ также просим выбирать альтернативные пути объезда Партера», — сообщили в пресс-службе Парка Горького.

Работы по благоустройству начались в апреле. Из-за этого также временно перекрыли участок с велодорожкой на Пушкинской набережной.

Партер является самой популярной частью парка для пеших прогулок. Прошлым летом здесь объявили режим «медленной зоны» для СИМ. Скорость электросамокатов на этой территории автоматически снижается до 10 км/ч.

Ранее пользователям СИМ рассказали, какие правила для передвижения на электросамокатах нужно соблюдать весной 2024 года. Например, СИМ должны перемещаться со скоростью не более 25 км/ч.