Плитка провалилась: жители Липецка раскритиковали ремонт улицы за 40 млн руб

Жители Липецка пожаловались на ремонт пешеходной зоны за 40 млн руб

Жители Липецка раскритиковали качество ремонта пешеходной зоны, проведенного в 2022 году. По словам горожан, на эти цели потратили 40 000 000 рублей, однако ремонт провели некачественно, сообщает АБН24 со ссылкой на организацию «Народный фронт».

Ремонт проводился вдоль улицы 50 лет НЛМК. По мнению липчан, его сделали неудовлетворительно.

Местные жители говорят, что сейчас тротуарная плитка на месте начала проваливаться, а местами ямы достигают 20 сантиметров. На обочине также лежит песок, щебень и прочий строительный мусор.

«Народный фронт» обратился к властям Липецка и попросил привести в порядок пешеходную зону.