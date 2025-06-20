«Аэрофлот» планирует масштабное обновление парка российскими лайнерами

«Аэрофлот» готовится получить до 200 самолетов МС-21 к 2033 году

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский объявил о планах авиагруппы по масштабному обновлению парка отечественными воздушными судами, сообщает ТАСС .

Согласно заявлению, перевозчик ожидает поставки 108 среднемагистральных МС-21 до 2030 года с последующим расширением флота до 200 единиц этой модели к 2033 году.

Базовый договор с ОАК предусматривает поставку 339 российских самолетов до 2030 года. В перечень входят 210 МС-21, 89 региональных SJ-100 и 40 дальнемагистральных Ту-214.

Общая стоимость контракта оценивается свыше 1 трлн рублей с участием ФНБ.