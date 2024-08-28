План дорожного ремонта в Подмосковье выполнили на 90%

В Московской области завершили ремонт 90% покрытия на дорогах от запланированного объема в 2024 году, уложив около 960 км. В рамках реализуемого национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожники уложили порядка 550 км покрытия на региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонт дорожной сети Подмосковья идет в графике — отремонтировали 880 муниципальных и региональных дорог, уложив около 960 км нового покрытия, что составляет 90% от плана работ на этот год. Полностью ремонт завершили в 19 городских округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках нацпроекта специалисты «Мосавтодора» заменили покрытие на 192 участках региональных дорог. В 15 округах работы находятся в завершающей стадии — ремонт продолжается более чем на 30 автомобильных дорогах.

Завершили укладку на 5 самых протяженных участках ремонта этого сезона: например, в Шатуре заменили 13,3 км покрытия на участке региональной дороги «Рошаль — Черусти» от д. Петряевка до поворота на п. Воймежный, в Лотошине уложили 13,2 км нового полотна от остановки «Поворот на Немки» по направлению к д. Хилово — ежедневно им пользуется больше 5,5 тыс. автомобилистов по дороге в Лотошино и Тверь. В Можайском округе 70 тысяч автомобилистов теперь могут с комфортом проехать по участку протяженностью 12,8 км от остановки «Шохово» до д. Ваулино. А в Солнечногорске самым протяженным участком ремонта длиной 11,8 км стало Обуховское шоссе — от Пятницкого шоссе до трассы М-10 «Россия». В Талдомском округе порядка 11,4 км покрытия обновили между деревнями Дьяконово и Ширятино, работы выполнены для безопасного проезда жителей малых населенных пунктов, расположившихся вдоль участка ремонта.

На муниципальной сети завершили ремонт 688 дорог длиной порядка 406 км. Например, ремонт завершили на ул. Колхозной в Наро-Фоминске, ул. Дружбы в Чехове, ул. Неглинной в Сергиевом Посаде, ул. Подъячева в Дмитрове, ул. Говорова в Рузе, ул. Алексеевской в Дмитрове, а также в малых населенных пунктах в Красногорске, Шаховской, Лосино-Петровском и др.

К осени в рамках ремонтного сезона в Московской области обновят более 1,1 тысячи км покрытия более чем на 1 тысяче участков дорог. Контроль проведенных работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), а качество дорожного покрытия проверяет ГУП МО «Лабрадор».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.