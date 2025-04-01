Пять новых автобусов выйдут на три маршрута в центре Подольска

Транспортный парк Подольска пополнился 5 новыми автобусами, которые будут использовать на трех городских маршрутах в административном центре округа и микрорайонах Шепчинки и Кутузово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместимость ЛиАЗов Citymax 12 составляет 109 человек. Они оборудованы всем необходимым для удобства пассажиров. В просторном салоне широкие проходы, увеличено пространство между сиденьями. Есть USB-зарядки, двухзонный климат-контроль, улучшена шумоизоляция. Все это сделает поездки комфортными для каждого пассажира.

«Особое внимание уделили доступности. В автобусах сделали низкий пол без ступеней, удобную накопительную площадку, установили механическую аппарель и сделали специальное место для инвалидной коляски», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Новые автобусы вскоре выйдут на городские маршруты № 3 (Станция МЦД Подольск — Улица Свердлова — Станция МЦД Подольск), 9 (Юбилейная площадь — Кутузово) и 13 (Станция Подольск — Шепчинки — Станция Подольск).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.