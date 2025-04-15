Пять бесплатных маршрутов будут курсировать в Лыткарине на Пасху

Лыткаринцы готовятся отметить один из самых главных православных праздников — Пасха. Ежегодно для удобства горожан, которые планируют посетить храмы и кладбища 20 апреля, организовывают бесплатные автобусные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут № 1 будет следовать из 6 микрорайона через ДК «МИР» до Новолюберецкого кладбища. Следовать маршрут будет каждые 30 минут с 8:30 до 14:00.

Маршрут № 2 «6-й микрорайон — через ДК «МИР» — до Островецкого кладбища» (с заездом на Новое Лыткаринское кладбище) будет следовать с интервалом 15 минут с 8:20 до 14:50.

До Храма Рождества Пресвятой Богородицы будет следовать три маршрута. Маршрут № 3 «Автостанция — с. В. Мячково» с 6:30 до 21:15. Интервал движения составит 15 минут. Маршрут № 4 «6-й микрорайон — через Автостанцию — остановочный пункт «Горячий хлеб» — с. В. Мячково» также начнет работать с 6:30, но последний рейс отправится в 14:15. Интервал движения составит 15 минут.

Также в ночь с 19 на 20 апреля для жителей будет доступен маршрут № 5 «6-й микрорайон — через Автостанцию — остановочный пункт «Горячий хлеб» — с. В. Мячково». Работать будет с 21:00 до 04:40 с интервалом 20 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в регионе регулярно обновляют парк автобусов.

«В Подмосковье работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сообщил Воробьев.

В регионе ввели безналичную оплату автобусов. Губернатор в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.