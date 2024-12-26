Петербуржцы застряли в пробках

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Петербург стоит в пробках уже третий день подряд

В Санкт-Петербурге были зафиксированы пробки с рейтингом семь баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты». Транспортная загруженность сохраняется на высоком уровне уже третий день. В это же время в Ленинградской области проходит саммит лидеров государств ЕАЭС, сообщает «Бриф24» .

Значительное количество заторов связано с закрытием кольцевой автодороги (КАД) и другими ограничительными мерами, которые были введены в связи с проведением встречи стран СНГ. Дополнительные сложности создает плохая погода и аварии на дорогах.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал жителей с пониманием относиться к десятибалльным пробкам и рекомендовал водителям учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.

Вечером 24 декабря на улицах Северной столицы уровень заторов достиг 10 баллов. Наибольшая загруженность наблюдается в часы пик, когда многие жители возвращаются с работы домой.