Петербуржцев предупредили об изменениях в работе крупной станции метро

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Вход на станцию метро «Улица Дыбенко» в Петербурге ограничат с 22 июля

С 22 июля в метрополитене Санкт-Петербурга ограничат вход на станцию «Улица Дыбенко» в утреннее время. На привестибюльной территории планируют провести капремонт, здесь начнут менять гранитные полы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

«С 22 июля по будням с 7:45 до 8:45 вход в вестибюль может быть ограничен», — говорится в сообщении.

Ограничения могут продлить или, наоборот, сократить в зависимости от пассажиропотока.

Жителям советуют добираться до ближайших станций на наземном общественном транспорте. До «Проспекта Большевиков» ходят автобусы № 140, 191, 264, 255А, 288 и троллейбус № 43, до «Ломоносовской» — автобусы № 97, 140, 228, 264, 288 и троллейбусы № 14 и 28.

В первом полугодии 2024 года в Северной столице обновили более 550 единиц транспорта. Предприятия получили 37 троллейбусов и 53 трамвая, 421 автобус и один электробус.