Пешеходный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах готов более чем на 90%

В Люберцах продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной. В настоящее время завершено устройство монолитных конструкций и внутренняя отделка, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Готовность подземного пешеходного перехода строители оценивают более чем на 90%. Сейчас ведется подготовка к остеклению входов и устройству фасадов. Параллельно проводятся работы по строительству подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Смирновской — там строители продолжают работы по разработке котлована и выносу сетей, которые включают в себя в том числе переустройство газопроводов. Все работы ведутся в рамках реконструкции Октябрьского проспекта», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Длина новых подземных переходов составит более 63 м, ширина и высота — свыше 4 м. Переходы будут оборудованы 4 закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицы Красную и Смирновскую. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство подъемных платформ наклонного типа. Завершить работы по строительству переходов планируется в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.