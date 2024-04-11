Пешеходный переход на Ереванской улице в Москве достроят в 2024 году

Бочкарев: в 2024 году достроят пешеходный переход на Ереванской улице

В столичном районе Царицыно на 70% завершилось строительство пешеходного перехода на пересечении улиц Ереванская и Каспийская, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Пешеходный переход готов более чем на 70%. По проекту в нем будет три лестничных схода, лифты и пандус для удобства маломобильных граждан. Сейчас ведутся монолитные работы одной из лестниц и гидроизоляция двух секций тоннельной части под железнодорожными путями», – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что переход длиной свыше 97 метров расположится в районе дома 28 по Ереванской улице и пройдет под железнодорожными путями МЦД-2.

Как уточнил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в 2024 году пешеходный переход будет сдан.

«Он обеспечит горожанам беспрепятственную и безопасную пешеходную связь территории жилой застройки района Царицыно с одноименным природно-историческим парком вдоль Каспийской улицы», – пояснил Загрутдинов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказывал, что в текущем году в Москве появится пять дополнительных переходов.