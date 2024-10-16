Пешеходную дорожку к амбулатории обустроили в поселке Барвиха

Он сообщил, что устройство дорожки велось за счет внебюджетных средств — силами компании-инвестора ООО «Бизнес Премиум». На объекте уложили асфальтовое покрытие и смонтировали 8 парковых фонарей. Протяженность дорожки составляет 190 м, а ширина — 2 м.

«Еще один объект в Барвихе, который делался силами частного инвестора ООО „Бизнес-Премиум“ — это пешеходная дорожка от дома № 27 до Барвихинской амбулатории. О ней нас давно уже просили жители. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно. На этом не останавливаемся — в планах также обустройство небольшой парковки для педагогов около школы. Это примерно 25 машиномест. Благоустройство территории вокруг парковки также входит в обязательства инвестора», — рассказал Андрей Иванов.

В рамках ежегодной программы по комплексному благоустройству в Одинцовском округе в 2024 году сделали 32 пешеходных коммуникации общей протяженностью 3856 м. Из них 17 ведут к автобусным остановкам, 12 — к образовательным учреждениям и детским садам, 3 — к железнодорожным станциям.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.