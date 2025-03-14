Первый в этом году общественный совет прошел в Минтрансе Подмосковья

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошло первое в этом году заседание общественного совета под руководством его председателя Юрия Фельде. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

Заместитель транспорта Московской области Сергей Куненков рассказал о финансировании мероприятий, которые будут проведены в регионе в 2025 году для развития транспортной и дорожной инфраструктуры, а также комплексе мер по безопасности на дорогах и ж/д объектах.

Представители совета обсудили вопросы по обеспечению перевозок, строительству путепроводов и разноуровневых переходов через ж/д пути, капитальному ремонту мостов и путепроводов, а также мероприятия, направленные на снижение количества погибших в ДТП: устройство линий освещения, ограждений разного типа и строительство тротуаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.