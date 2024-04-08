Первый этап реконструкции участка Киевского шоссе завершат в III квартале 2024 г

Главгосстройнадзор Московской области привлек научно-исследовательскую лабораторию «Мособлстройцнил» к проверке хода реконструкции участка Киевского шоссе с 51-го до 53-го километра, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отобрали керны — образцы, вырезанные из дорожного полотна для оценки качества используемых материалов и их соответствия установленным требованиям и параметрам. На реконструируемом участке дороги протяженностью 1 350 метров планируется сделать по три полосы движения в каждом направлении. Также здесь появится боковой проезд вдоль Киевского шоссе, будет обустроен разворотный съезд, в том числе с эстакады, оборудованы заездные карманы и павильоны ожидания на остановках общественного транспорта.

Участок оснастят автоматической противогололедной системой. Для обработки дороги жидким реагентом установят насосную станцию, проложат трубопроводы и кабельные трассы. Систему оборудуют датчиками состояния дорожного покрытия и автоматической метеостанцией. Прилегающую к реконструируемому участку территорию благоустроят, высадив вдоль трассы около 13 тысяч хвойных деревьев и кустарников, в том числе в составе живой изгороди.

Работы на Киевском шоссе с 51-го до 53-го км проводятся в рамках обеспечения комфорта и безопасности дорожного движения как для водителей, так и для местных жителей поселков Рассудово и Киевского. Окончание работ запланировано на третий квартал 2024 года.

Первый этап масштабной реконструкции Киевского шоссе, которая затронет участок протяженностью до 65-го км. 14-километровый участок будет расширен до 6-8 полос движения и станет бессветофорным. Также будет проведена реконструкция железнодорожного моста у станции Бекасово-1, а для пешеходов возведут четыре перехода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.