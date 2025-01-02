Первый беспилотный трамвай проехал свыше 2,8 тыс км по Москве

В столице первый беспилотный трамвай, запущенный более 7 месяцев назад, уже проехал более 2,8 тыс. км, сообщается на сайте mos.ru .

Этот транспорт ездит по спецграфику, он курсирует по трассе маршрута № 10 «Улица Кулакова — станция метро „Щукинская“».

Как рассказал заммэра города, глава Дептранса Максим Ликсутов, в 2024 году в мегаполисе успешно завершился первый и начался второй этап запуска.

«Беспилотный трамвай работает на основе технологий искусственного интеллекта, которые позволяют в реальном времени анализировать ситуацию на дорогах и прогнозировать будущие маневры различных объектов», — отметил Ликсутов.

По его словам, данная разработка является уникальной для Европы, инновация принадлежит столичному правительству. Планируется к концу 2025 года запустить новый трамвай в полностью беспилотном режиме. Он будет совершать регулярные поездки с пассажирами.

В прошлом году в Москве подготовили инфраструктуру для запуская беспилотного трамвая. На объектах появилось спецоборудование, сделали систему предотвращения юза, помогающую колесам не проскальзывать на месте во время осадков.

Для безопасности всех участников дорожного движения в городе на этапе испытаний транспорта в его кабине находился водитель, который контролировал действия трамвая, а аналитики в салоне наблюдали за работой всех систем.