В России беспилотник впервые пролетел между регионами как гражданский самолет

29 марта в России произошло знаковое событие в сфере беспилотной авиации. Легкий дрон «Аист» массой 29,8 кг успешно осуществил первый санкционированный полет между регионами России, об этом сообщил РИА Новости генеральный директор компании «Аврора-БАС» Дмитрий Третьяков.

По словам Третьякова, БПЛА пролетел 162 километра за 2,5 часа, соединив северную сахалинскую Оху с Николаевском-на-Амуре в Хабаровском крае. Во время пересечения Татарского пролива аппарат поддерживал высоту около 600 метров. На протяжении всего маршрута специалисты компании из обоих населенных пунктов обеспечивали непрерывное наблюдение и контроль за полетом дрона.

Первый официальный полет беспилотника организовали в честь 95-летия первого пассажирского рейса между материком и Сахалином, который был выполнен известным советским авиатором Михаилом Водопьяновым. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, дрон осуществил перелет по историческому маршруту.

Третьяков также выразил мнение, что, хотя пилотируемые летательные аппараты в обозримом будущем останутся основой авиационной отрасли, значимость беспилотников будет неуклонно расти. Этому процессу способствует национальная инициатива «Беспилотные авиационные системы», которая начала действовать в России с начала 2024 года согласно указаниям президента Владимира Путина. Успешное выполнение межрегионального перелета беспилотником уже сейчас демонстрирует практическую реализацию этой тенденции.