Первые в мире: Москва запустит управление дорожным движением с помощью ИИ

В столице доля поездок на городском транспорте выросла на 70%. Развиваются и технологии. Например, ИИ в Тушине будет управлять дорожным движением целого жилого микрорайона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Жители столицы все чаще выбирают городской транспорт вместо личного. 15 лет назад на дорогах было около 3 млн машин в сутки, а в 2025 году — уже 2,79 млн. При этом число зарегистрированных автомобилей в регионе выросло на 60%.

Работа по повышению комфорта общественного транспорта продолжится и в этом году. В метро откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии с пятью станциями. Закупят 312 вагонов «Москва-2026». Продолжится тестирование первого беспилотного поезда метро отечественного производства.

Продолжится работа по реконструкции вокзалов Москва-Сити, Железнодорожная, Серп и Молот, Беговая, Царицыно, Ленинградского вокзала, а также подвижного состава на Ярославском направлении МЖД. Будут запущены 11 беспилотных трамваев. Также столица получит 50 трамваев «Львенок-Москва».

Между столицей и Московской областью запустят более 50 маршрутов. Город также получит более 400 электробусов, таким образом доля экологичного транспорта достигнет 45%, а общее количество электробусов — 3,3 тыс.

Доля умных светофоров вырастет до 80%. Также Москва первая в мире запустит пилотный проект по управлению дорожным движение с помощью ИИ. Инновация появится в Тушине. А оплата по биометрии теперь будет возможна на всех станциях МЦД и наземном городском транспорте.

