Первые в 2026 году маршруты из Москвы в область запустят с 14 марта

14 марта впервые в 2026 году начнут курсировать автобусы от станции метро «Тушинская» и одноименной станции МЦД до Красногорска. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Проезд по карте «Тройка» на маршруте 1542 будет стоить 73 рубля, на маршруте 1566 — 85 рублей. Проезд по банковской карте на маршруте 1542 будет стоить 78 рублей, на маршруте 1566 — 90 рублей.

Будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. С ними поездки выгоднее до 60% в год, доступны бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы.

Для проезда доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся. Будет бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами столицы. Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между столицей и областью) также предоставляется льготным категориям жителей Подмосковья, лицам до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.

Если социальная карта жителя Московской области не срабатывает в автобусе, жителям рекомендуют обратиться в МФЦ на территории региона для ее перекодирования. Скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек», а также по банковской карте не предоставляются. При этом по карте «Стрелка» проехать не получится. Пассажирам порекомендовали пользоваться перечисленными вариантами.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году вместе с правительством Московской области мы запустили первые 25 пригородных маршрутов. Это стало важнейшим шагом к созданию единого транспортного пространства 2 регионов. В этом году планируем интегрировать в систему Московского транспорта еще 54 новых направления. Начнем уже в эту субботу: первые 2 маршрута свяжут северо-запад Москвы с Красногорском. На линии выйдут 25 современных автобусов российского производства большого класса, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров. Заранее разместим на остановках необходимую информацию о новых тарифах и сервисах», — рассказал Ликсутов.

Совместные планы

По договоренности между правительствами столицы и области в 2026 году в систему московского транспорта планируется включить более 50 действующих пригородных маршрутов на западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. В целом до 2028 года собираются добавить не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.

В результате на них будут внедрены стандарты московского транспорта, уже привычные для жителей российской столицы: удобные и предсказуемые интервалы движения автобусов, комфортное расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители.

Помимо повышения комфорта перевозок, запуск новых смежных межрегиональных маршрутов придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе, включая установку современных остановочных павильонов, устройство выделенных полос, создание новых, реконструкцию существующих транспортных узлов и повышение использования разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в столицу и обратно. Высвободившийся подвижной состав областного перевозчика будет перенаправлен на усиление маршрутов, следующих по территории Московской области к станциям МЦД.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

