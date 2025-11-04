Первая партия пескосоляной смеси для посыпки дорог зимой поставлена в Дубну

В Дубне получили первые 300 тонн пескосоляной смеси, которой будут посыпать зимой проезжие дороги, чтобы избежать их обледенения. В регионе синоптики обещают в начале ноября ночные заморозки. Большая разница между дневной и ночной температурой может стать причиной обледенения дорожного покрытия, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Коммунальщики в Дубне к этому готовы. Пескосоляной смеси на период до конца года заказано 1200 тонн. Часть уже заготовлена. Остальное периодически будут завозить и по мере надобности использовать. Определены три локации, где она будет храниться. Для удобства и оперативности работ они расположены в разных частях города — в Институтской части, на Большой Волге, в Левобережье.

Особое внимание при посыпке дорожники планируют уделять центральным улицам, по которым в Дубне проходят маршруты общественного транспорта — проспекту Боголюбова, улицам Тверской, Понтекорво, Свободы.

«Пескосоляная смесь закуплена в достаточном количестве, снегоуборочная техника подготовлена к работе. Мы будем уделять особое внимание содержанию дорог в зимний период, чтобы для всех участников движения они были по-настоящему безопасными», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Также уже определен объем, который понадобится городу, чтобы обеспечить безопасность на дорогах с нового года до конца зимы — это еще плюс 3300 тонн. Всего же, включая подрядные организации, в Дубне на этот зимний период будет закуплено 6500 тонн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.