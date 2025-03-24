«Период охлаждения» приведет к росту цен на авиа и ЖД билеты

Председатель общественного совета при Минтрансе России, глава общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что переводчики начнут повышать цены на авиа и ЖД билеты, чтобы не обанкротиться после введения «периода охлаждения» возвратов билетов.

«Период охлаждения» — инициатива Союза пассажиров, позволяющая путешественникам бесплатно отменять и переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки. Предложение отправлено на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

По мнению эксперта, все риски будут заложены в стоимость билетов, поэтому цены будут расти.

«Поэтому важно сделать определенные сегменты, куда мы можем вносить ошибки и какой объем этих ошибок возможен. Неважно, возвратный или невозвратный билет, здесь должен выигрывать пассажир», — заявил Зотов в эфире радио Sputnik.

Также он добавил, что «период охлаждения» — отличное время для мошенников. Они будут создавать искусственный дефицит билетов, скупая большие количества на одного человека, а затем перепродавать и переоформлять их на другого.

Глава объединения пассажиров отметил, что они одобряют эту инициативу, но с учетом того, что у пассажира будет неограниченная по времени возможность вносить изменения согласно выработанным критериям.