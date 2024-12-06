Перевозки пассажиров на МЖД возросли на 6,6% в ноябре

По оперативным данным, в ноябре 2024 года на инфраструктуре Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» перевезено 67 млн пассажиров, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 64,8 млн (+6,9%), в дальнем следовании — 2,2 млн человек (-1%). Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Пассажирооборот в ноябре составил 2,7 млрд пасс-км, что на 3% больше, чем за ноябрь 2023 года, в том числе в пригородном сообщении — 1,5 млрд пасс-км (+4,4%), в дальнем следовании — 1,1 млрд пасс-км (+1,1%). В январе–ноябре перевезено 727,6 млн пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении отправлено 701 млн (+6,4%) в дальнем следовании — 26,6 млн человек (+6,2%). Пассажирооборот с начала 2024 года увеличился на 5,8% к уровню прошлого года и составил 32,2 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении — 17,7 млрд пасс-км (+5,4%), в дальнем следовании — 14,6 млрд пасс-км (+6,3%).

На Московском центральном кольце в ноябре перевезено 13,9 млн пассажиров (+3,2% к ноябрю 2023 года), а за 11 месяцев — 145,2 млн пассажиров (+1,4% к январю — ноябрю 2023 года). В ноябре наибольшее количество пассажиров воспользовались следующими станциями: Площадь Гагарина — 973,5 тыс., Ростокино — 971,6 тыс., Нижегородская — 942,7 тыс. человек. С начала эксплуатации на МЦК перевезено 1 млрд 140 млн пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.