Переварят ли моторы? Автоэксперт оценил идею мешать бензин со спиртом

Автолюбители активно обсуждают идею, согласно которой будет разрешено добавлять в бензин АИ-92 до 10% этанола. Для этого даже предполагается обнулить акциз на денатурированный этиловый продукт. Данная инициатива вошла в пакет поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2026 год, рассматриваемого депутатами Госдумы.

Считается, что такие меры позволят увеличить количество топлива на российском рынке.

«Мы же понимаем, что моторы автомобилей работают на сбалансированной смеси бензина, дизеля и прочего. В данном случае мы говорим про бензин: изменение его структуры и формулы, конечно, так или иначе повлечет за собой последствия. Мотор может хорошо работать только на топливе, на которое он рассчитан. Все видоизменения — добавление спирта, переход на полноценный газ — чреваты последствиями», — сказал Егоров.

