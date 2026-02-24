Переобуть авто весной в Москве будет стоить от 5 до 10 тысяч рублей

Стоимость весеннего шиномонтажа в московском регионе в 2026 году составит от 5 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.

«Стоимость весеннего шиномонтажа в московском регионе составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., в зависимости от места проведения работ, размера шин, типа колесных дисков. ТО (техническое обслуживание) может быть различное по объему, от небольшого (замена масла ДВС) до большого, включающего плановую замену ремня ГРМ, с помпой и роликами, масел в АКПП и мостах, свечей зажигания и тормозных шлангов», – сказал Тимашов.

Он добавил, что цена, соответственно, тоже будет различаться.

«Однако уже точно можно сказать, что средний чек год к году (2024 vs 2025) в премиальном сегменте вырос на 10%, в массовом – на 15%», – отметил эксперт.

