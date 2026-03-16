«Переобулись?»: автоэксперт рассказал, когда менять зимнюю резину

«Понятно, что резкая оттепель побуждает перейти на летний режим вождения, но сейчас это очень обманчивая пора. Дело в том, что на протяжении всего марта и даже апреля, по утрам могут быть заморозки, лучше переждать. Потому что летняя резина хорошо работает при среднесуточной температуре выше +5 градусов, то есть и ночью и днем температура не должна опускаться ниже этих значений», — объясняет Егоров.

Он отметил, что при температурных значениях ниже этого параметра, летние покрышки не прогреваются должным образом и сильно затвердевают, из-за чего их тормозной путь очень большой.

Егоров советует автомобилистам дождаться начала апреля. Вот тогда стоит задуматься о замене резины своего транспорта.

