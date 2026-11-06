Переход у станции Подлипки-Дачные в Королеве готов на 51%

Строительная готовность надземного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные в Королеве достигла 51%. Завершить работы планируют в I квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строители продолжают остекление павильонов, обустройство лестничных сходов и монтаж ограждений. На площадке работают 38 человек и четыре единицы техники.

«Завершен монтаж железобетонных ступеней и бетонирование разворотных площадок на павильоне со стороны ул. Грабина. Остекление павильона со стороны ул. Коминтерна достигло 85%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Со стороны улицы Коминтерна также возводят технические помещения и устраивают кровлю. Параллельно монтируют металлоконструкции лестничного схода и перильные ограждения пролетного строения.

Готовы свайные фундаменты и опоры, смонтированы два пролетных строения, переустроены кабельные линии РЖД и проложены наружные сети дождевой канализации. Общая готовность остекления — 45%. Продолжаются устройство водоотвода и монтаж плит железнодорожной платформы.

Переход соединит улицы Коминтерна и Грабина, обеспечит безопасную связь районов Завокзальный, Юбилейный и Центральный, улучшит доступ к социальным объектам. Им смогут пользоваться более 100 тыс. жителей Королева.

Для маломобильных жителей, пожилых людей и родителей с колясками предусмотрены три лифта. Переход оснастят антивандальным остеклением, противогололедным покрытием, внутренним освещением и архитектурной подсветкой. У выходов благоустроят пешеходные зоны.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.