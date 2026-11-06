Принял за лося: охотник убил двух мужчин в лесу Томской области

В Томской области 53-летнему жителю села Зырянское предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Мужчина смертельно травмировал двух человек, приняв их за лося, об этом сообщили в СУ СК РФ по Томской области .

По версии следствия, 5 ноября 2026 года днем обвиняемый находился на охоте в лесном массиве в окрестностях села Мишутино Зырянского района. Приняв силуэты двоих охотников за лося, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. От полученных огнестрельных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия, а 59-летний потерпевший умер по дороге в медучреждение.

Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место и провели детальный осмотр. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские и баллистическая, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия.

Мужчина задержан, при предъявлении обвинения вину он признал. Решается вопрос об избрании меры пресечения, ход расследования находится на контроле руководства регионального следственного управления.

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