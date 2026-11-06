24% опрошенных россиян начинают готовиться к Новому году в ноябре

Почти четверть участников опроса традиционно начинают новогоднюю подготовку в начале ноября. Они заранее выбирают подарки, украшения и продумывают угощения, сообщает kp.ru .

Респонденты, которые готовятся за полтора-два месяца, объяснили: так проще распределить расходы и избежать суеты перед праздником. Некоторые уже запаслись икрой к Новому году и Рождеству.

«Стараюсь готовиться заранее, уже начинаю выбирать подарки, да и финансово так проще, потихонечку покупать, а не все махом», — поделилась участница опроса.

Еще 4% опрошенных уже купили все запланированные подарки и продукты. Им осталось только украсить дом. Большинство участников считают ноябрь слишком ранним сроком и планируют начать покупки и достать украшения к началу декабря.

При этом 30% респондентов обычно оставляют подготовку на последний момент. Нередко они ждут новогоднюю премию или тринадцатую зарплату, поэтому на покупки остается несколько дней.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Среди них есть те, кто почти не отмечает Новый год и не готовится к нему заранее.

В опросе участвовали 1,5 тысячи подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и МАКС.

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