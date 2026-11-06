По Народной программе «Единой России» в Химках модернизировали галерею. Здесь появилось новое освещение, открытые витрины и доступ к скульптурам, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Благодаря модернизации музейные коллекции стали ближе к посетителям — скульптуры теперь хранят вспециальных шкафах-купе со стеклянными панелями с трех сторон. Произведения можно рассматривать практически со всех ракурсов.А четыре новые витрины-драйверы для графических работ увеличили площадь хранения и открыли доступ к произведениям на двух ярусах в экспозиционном зале.

Жительница Химок Зоя Фролова оценила новое освещение — каждое произведение получило индивидуальную подсветку с регулировкой яркости, цветовой температуры и ширины светового луча: «Коллекция как будто стала больше, залы просторнее, хотя помещение все то же. Обязательно придем сюда всей семьей».

Депутат местного Совета депутатов от «Единой России» Инна Монастырская сообщила, чтоучреждение также получило мобильные выставочные конструкции для проведения выездных экспозиций.

«Обновление галереи стало частью работы по развитию культурной инфраструктуры по Народной программе партии. Для нас важно сохранять культурное наследие и делать искусство ближе к людям. Галерея также обновит событийную карту — сафишами мероприятий можно ознакомиться на информационной стойке у входа», — отметила депутат.

Химкинская картинная галерея работает с 1993 года. Основу ее фондов составляет частное собрание Сергея Горшина, передавшего городу коллекцию живописи, графики и скульптуры XIX–XX веков.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в 2021 году, в Московской области выполнена практически полностью. В регионе построили и отремонтировали сотни социальных объектов: школ, садов, поликлиник и стадионов. В новую редакцию программы в этом году жители Подмосковья направили свыше 920 тысяч инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.