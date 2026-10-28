Переход между станциями Одинцово и Баковка готов на 60%

Представители администрации Одинцовского округа 27 октября проверили строительство надземного пешеходного перехода у Баковского кладбища между станциями Одинцово и Баковка. Готовность объекта составляет около 60%, открыть его планируют в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик ООО «Мостэнергострой» полностью собрал пролетную конструкцию перехода над железнодорожными путями. Со стороны Вокзальной улицы готов лестничный сход, строители бетонируют площадку. Со стороны Транспортной улицы продолжаются монтаж лестницы и бетонные работы.

Андрей Иванов сообщил, что проект предусматривает установку лифтов с обеих сторон перехода, обустройство ливневой канализации и освещения. На объекте также разместят 12 камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион».

После запуска МЦД-1 оборудованный наземный переход на этом участке закрыли. Обход через станции Одинцово и Баковка увеличил путь до нескольких километров. Люди продолжали пользоваться стихийной тропой через железную дорогу, происходили в том числе смертельные случаи. Новый переход должен сделать передвижение пешеходов безопаснее и удобнее.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.