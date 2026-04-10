ПДД важны и для водителей, и для самокатчиков: в Химках обсудили поездки на СИМ

Химкинским студентам рассказали о важности ПДД при езде на самокате

В корпусе №8 колледжа «Подмосковье» прошла беседа о важности соблюдения ПДД при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатами и электровелосипедами.

Помощник химкинского городского прокурора София Духина рассказала студентам, каких ошибок следует избегать при езде на электросамокате, привела примеры из личной практики. Данная тема особенно актуальна в преддверии летнего сезона.

«Правосознание — это ключевая история не только для юриста, но в целом для любого гражданина. Основа нашего будущего и настоящего — это молодое поколение. Их нужно не только защищать, но и поддерживать, подбадривать, помогать определиться с тем, кем они хотят стать в будущем», — подчеркнула Духина.

Беседу провели в формате открытого диалога. Студенты активно задавали вопросы, рассказывали о ситуациях, в которых оказывались сами. Многие отметили, что осознанно соблюдают ПДД, потому что понимают ответственность за их нарушения.

Был приведен пример о наказании злостного нарушителя ПДД на СИМ. В 2025 году мужчину из Подмосковья лишили водительских прав. Он неоднократно управлял самокатом в нетрезвом виде, а однажды стал виновником аварии. Пройдя несколько судебных инстанций, нарушитель лишился права управления машиной.

В рамках беседы затронули вопросы максимально разрешенной скорости движения на СИМ: 25 км/час при езде по тротуару, 20 км/час — во дворах, 5–15 км/час — в парках и оживленных зонах.

Такие встречи проходят в Химках не только в колледжах, но и в школах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.

