Пассажиры жалуются на задержки поездов на Москву из-за сильной метели
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
На Московский регион обрушился снежный шторм циклона «Френсис», поэтому рад поездов из столицы и в мегаполис идут со значительной задержкой, сообщает Msk1.ru.
Пассажирка, ехавшая из Вязьмы в Москву, рассказала, что поезд стоял в Смоленской области больше 1 часа.
«Не говорили людям — ни почему стоят, ни когда тронутся, ни слова», — пожаловалась собеседница.
Задержку поезда объяснили в Московской железной дороге снежной бурей, обрушившейся на Московский регион. Из-за непогоды некоторые поезда дальнего следования прибывают и отправляются с небольшим отклонением от графика.
Сейчас свыше 4,5 тыс. столичных железнодорожников активно расчищают заметенные пути и станции от снега. На линии курсирует 113 единиц спецтехники.
В Московский регион пришел балканский циклон «Фрэнсис». До 00:00 10 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах. Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада. В городе и области уже выпало большое количество снега, сугробы сильно выросли.
