Пассажиры забыли более 900 вещей в автобусах Мострансавто

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года оставили в автобусах более 900 вещей — от зонтов и банковских карт до удочек и саженцев, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего в автобусах Мострансавто забывают зонты, шарфы, банковские и транспортные карты. Осенью жители и гости Подмосковья чаще берут с собой зонты, перчатки и другие сезонные аксессуары, которые могут оставить в салоне.

Среди находок встречаются и необычные предметы. В октябре пассажиры забыли удочки в тканевых чехлах, коробки с луковицами тюльпанов и озимым чесноком, а также ведро с саженцами ягодных кустарников.

Чтобы получить забытую вещь, необходимо предъявить паспорт и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетним находки выдают только в присутствии взрослых. Предметы хранят шесть месяцев, после чего утилизируют.

Мострансавто напоминает, что найденные в салоне чужие вещи следует передать водителю, сотруднику автостанции или автовокзала. Перед выходом компания рекомендует проверять сиденья, карманы одежды и багажные полки, чтобы избежать потери вещей и необходимости обращаться за их возвратом.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.