Пассажиры выпрыгивали из вагонов на станции МЦД «Сколково»

На станции МЦД «Сколково» пассажиры выпрыгивали из вагона, чтобы выйти из электрички. Также жители жалуются на опоздания электропоездов.

В местных пабликах отмечают, что люди едут в вагонах электрички, забитых битком, электропоезд, который по расписанию должен был приехать в 7:31, прибыл только в 7:46.

Одна из пассажиров рассказала, что доехала до станции «Сколково» и проехала на два вагона вперед.

Пассажиры выпрыгивали из двух вагонов, которые остановились вне платформы, чтобы выйти на своей станции.